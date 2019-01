Big Wave Award Bewerbung aus Hossegor ???

Nicolai Steidle -

Ja ihr habt richtig gelesen. Die Bewerbungen für die Big Wave Awards kommen in aller Regel, wenn aus Europa, aus Nazare. Stark vertreten natürlich auch Jaws, Mavericks und Dungeons. Aber Hossegor? Genauso überrascht wie ihr war wohl auch David Berthet als ihm ein Freund via SMS informierte das sich Benjamin Sanchis und Miky Picon in der Nähe von Estagnots ins Wasser warfen. An diesem 18ten November schepperte es gewaltig in Frankreich und die die Bedingungen waren günstig. Ein leichter Off-Shore erlaubte ellenlange Tuberides bei einer Größe die sich der Weekend – Warrior lieber vom Strand anschaut.

Auch David von Ripitup.fr war ob der Gewalt und der Qualität der Wellen überrascht und beschreibt uns den Moment, als er Sanchos Welle filmte als wahrlich unvergesslich. Die Gischt machte es extrem schwer scharfe Bilder von Sanchos Tuberide zu bekommen aber David machte definitiv das Beste daraus. Wir drücken Sancho und David die Daumen für die XXL Awards und bedanken uns für das Video.

https://www.youtube.com/watch?v=ZX4RRFXFxUE

